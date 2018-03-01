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Выплата пенсий

Эксперт рассказал, что необходимо для повышения пенсии россиянам

© Sputnik. Александр Кряжев
Новости
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В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции.

СУХУМ, 1 мар —Sputnik. Повысить пенсию россиянам реально, на эти цели в бюджете России средства есть, нужна только политическая воля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.

"Это абсолютно реально, это просто необходимо, потому что бедность среди пенсионеров начинает расти. Она была минимальная, а сейчас мы уже видим признаки роста низкообеспеченности среди пенсионеров. Поэтому эта мера назрела", — отметила Малева.

Эксперта считает ошибочным решение об отказе в индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Для этого нужны деньги — деньги есть. Сделать это можно, хоть к обеду, если есть политическая воля. Хочу напомнить, как принимали решение по поводу выплаты на детей — по мановению волшебной палочки. Более того, там пустое место было, ничего не было. Здесь вопрос в принятии закона", — считает Малева.

 




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