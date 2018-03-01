Эксперт рассказал, что необходимо для повышения пенсии россиянам

СУХУМ, 1 мар —Sputnik. Повысить пенсию россиянам реально, на эти цели в бюджете России средства есть, нужна только политическая воля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву.
Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.
"Это абсолютно реально, это просто необходимо, потому что бедность среди пенсионеров начинает расти. Она была минимальная, а сейчас мы уже видим признаки роста низкообеспеченности среди пенсионеров. Поэтому эта мера назрела", — отметила Малева.