Житель Абхазии задержан в Сочи с героином

Подозреваемому в распространении некротических средств на территории России мужчине из Абхазии грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В Сочи задержан 28-летний приезжий из Абхазии, при досмотре которого сотрудники сочинской полиции обнаружили 20 свертков с неизвестным порошкообразным веществом, информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг 1 марта.

"В ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили у мужчины 20 свертков с неизвестным порошкообразным веществом. Еще четыре аналогичных свертка задержанный успел спрятать на территории города-курорта. Все найденное изъяли и направили на исследование", — говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза установила, что содержимое свертков — наркотические средство героин, общей массой более 17 грамм.

"Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что нашел в сети интернет подработку наркокурьером. Он забрал партию запрещенного вещества и собирался сбыть героин на территории Сочи", — уточняет Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На 28-летнего мужчину завели уголовное дело. В случае, если суд признает его виновным, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.