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Отдел фруктов супермаркете. Архивное фото.

Россельхознадзор сообщил, когда возобновятся поставки турецких овощей и фруктов

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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Запрет на поставки в Россию ряда турецких овощей и фруктов был введен Россельхознадзором в 2016 году.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. В Россию ввоз фруктов и овощей из Турции возобновится с 5 марта, решение об этом принято в Россельхознадзоре, сообщает РИА Новости.

"Россельхознадзор принял решение разрешить с 5 марта поставки гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции", —  пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.




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