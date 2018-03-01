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"Бесогон" Михалкова удостоен Национальной литературной премии

© Sputnik. Михаил Фомичев
Новости
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Церемония вручения премии состоялась 1 марта в Российской государственной библиотеке. Национальной премии режиссер Никита Михалков удостоился в номинации "Публицистика".

СУХУМ, 1 мар — Sputnik.  Национальной литературной премии "Лучшие книги и издательства года" за книгу "Бесогон. Россия между прошлым и будущим", удостоился режиссер Никита Михалков, сообщает РИА Новости. Национальной премии режиссер удостоился в номинации "Публицистика", церемония вручения состоялась в Российской государственной библиотеке.

"Я сейчас испытываю некоторую неловкость, здесь я себя чувствую самозванцем, это странная история, которая родилась из ничего, из желания высказывать то, что думаешь. Что для меня важно, передача "Бесогон" является абсолютно независимой, это величайшая внутренняя свобода, которой я очень дорожу. Никто не знает, какой будет следующий "Бесогон". Я говорю то, что я думаю и с огромной радостью обнаруживаю, что людям этот разговор важен", — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что передача — это "публицистика книжного характера".

"Абсолютно все тексты — это импровизация по материалам, которые мы собираем", — добавил он.

Книга написана по мотивам авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". В книге автор затрагивает исторические аспекты развития России, дает личную оценку социальным и политическим процессам, происходящим в России и мире.




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