21:37 01 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый

"Сбербанк" России сообщил подробности введения биометрических паспортов

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
38 0 0

Выпуск биометрических водительских удостоверений планируется в 2018 году, а паспорта гражданина России начнут выдавать в 2019-ом.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Биометрические паспорта гражданина России планируется выпустить летом 2019 года, а выпуск водительских удостоверений — уже в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой  на старшего вице-президента Сбербанка Анатолия Попова.

Девушка отправляет голосовое сообщение
© Фото: Depositphotos / Syda_Productions
"Ростелеком" представил первую версию биометрической системы

"Мы два года назад начали работу с регуляторами над тем, чтобы создать облачную квалифицированную электронную подпись, которая позволит гражданину осуществлять юридически значимые действия не имея токена, получая эту информацию в онлайне, совместно с необходимыми регуляторами — Минсвязи, министерством экономического развития и Федеральной службой безопасности", — рассказал Попов.

Он пояснил, что суть вопроса — дать возможности через телефон подписывать с помощью электронной подписи документы, но для этого нужны биометрические паспорта.

"К сожалению, единственный документ в РФ, удостоверявший личность, который содержит биометрический чип, это заграничный паспорт, который выпускается в 2009 года — там есть маленький чип, это очень важный чип. И я могу сказать, что летом этого года начинается выпуск водительского удостоверения с чипом, который тоже будет содержать биометрический чип. В январе следующего года общегражданский паспорт также будет содержать чип", — сообщил он.

"Используя эти вещи, мы сможем открыть дистанционно без выхода из дома ООО или ИП… и далее открыть расчетный счёт в банке, это можно в принципе сделать за три клика", — сказал Попов. Он также напомнил, что возможность открыть ИП в России дистанционно появилась недавно, по проекту Сбербанка с Федеральной налоговой службой.

Фотографирование на биометрический паспорт
© Sputnik. Тарас Литвиненко
Технология распознавания лиц может стать заменой паспортам в России

В настоящее время электронный документооборот в РФ осуществляется при помощи флэшек, на которых записана криптографическая подпись, отметил он.

"Очевидно, количество людей, физических лиц, которые имеют подобные флэшки, измеряется единицами, тысячами, точно не миллионами. При этом доступ к банковскому счету почему-то имеют все… и это тот вопрос, который не давал нам покоя долгое время", — добавил старший вице-президент Сбербанка.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Силуэт мужчины с костылем
    Минюст - "воскреситель"

    Министерство юстиции Казахстана "воскресило" пенсионера, который пять лет числился "умершим" в государственной базе данных физлиц.

  • Оружие. Архивное фото
    Торговцы смертью

    В США задержаны два гражданина Кыргызстана, которые пытались отправить более сотни единиц огнестрельного оружия в Чечню.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

  • Корнелиу Чуря
    Визит с подтекстом

    Политолог объяснил, почему президенту Молдавии Игорю Додону стоит совершить рабочий визит в США, и чего ждать от этой поездки.

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мимозы
Желтое золото абхазской Ривьеры
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia