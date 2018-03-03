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Великая отечественная война.Солдаты идут в атаку.

Точный расчет: математик вычислил сроки начала третьей мировой войны

© Sputnik. Дмитрий Бальтерманц
Новости
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Необходимо 100-140 лет бесконфликтного существования в масштабах планеты для того, чтобы нынешний период "длительного мира" изменил сложившуюся с годами тенденцию, считает ученый.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Вычислить предельные сроки начала третьей мировой войны математику из Колорадского университета в Боулдере, США, Аарону Клаузету помог анализ открытых исторических данных о вооруженных столкновениях. Работа ученого опубликована в журнале Science Advances, сообщает РИА Новости.

В исследовании говорится, что исторически периоды длительного перемирия сменяются фазами "великого насилия" и наоборот.

"Таким образом, исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов", — пишет математик.

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Ученый проанализировал вооруженные столкновения, произошедшие между государствами в период с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 крупных конфликтов между различными странами. Причем с 1940-го по 2003-й произошло лишь пять из них.

Клаузет также разработал компьютерную программу, которая воспроизвела войны этого периода и определила их частоту и "степень тяжести".

Исторические данные с большой вероятностью указывают на то, что крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.




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