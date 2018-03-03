14:51 03 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Гречка с грибами и зеленым луком

Двенадцатый день Великого поста: что можно употреблять в пищу

© Fotolia/ mizina
Новости
Получить короткую ссылку
52 0 0

Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Великий пост продолжают держать православные верующие. С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.

В двенадцатый день постящиеся могут позволить себе, согласно монастырскому Уставу, есть горячую еду с добавлением масла. А это значит, что можно приготовить и постные плов, суп, борщ, тушеные овощи и многое другое.

Sputnik Молдова напоминает, что категорически запрещено к приему в пищу в пост, а для чего есть исключения.

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, воздержаться стоит и от употребления сахара, соли и специй, жареного, сладкого и спиртного.

Легко постные рецепты можно найти в веганской кухне. Разрешены овощи, фрукты и каши. Но стоить помнить, что пост предполагает сдержанность во всем, и даже если еда постная, надо помнить о мере.

К тому же, священнослужители советуют учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.

Особое внимание стоит уделять духовному настрою, стоит воздержаться от сквернословия и дурных мыслей.

Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля.

По теме

Эксперт по питанию: пищу животного происхождения в пост легко заменить
Ирина Генералова о комфортном и разнообразном питании в пост



Главные темы

Орбита Sputnik

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Люди на одной из центральных улиц Бишкека возле площади Ала-Тоо. Архивное фото
    Подзабыли язык

    Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.

  • Александр Лукашенко, архивное фото
    Белорусский интерес

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Ученики в таджикской школе
    Рахмон – вдохновитель

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.

  • Процесс производства сигарет.
    Алкогольный транзит

    Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участники фестиваля Холи в Индии
Традиционный фестиваль "Холи" в Индии
На парусах истории: архитектор из Гудауты рассказал о своих работах
На "парусах" истории: архитектор из Гудауты рассказал о своих работах
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia