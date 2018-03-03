Двенадцатый день Великого поста: что можно употреблять в пищу

Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Великий пост продолжают держать православные верующие. С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.

В двенадцатый день постящиеся могут позволить себе, согласно монастырскому Уставу, есть горячую еду с добавлением масла. А это значит, что можно приготовить и постные плов, суп, борщ, тушеные овощи и многое другое.

Sputnik Молдова напоминает, что категорически запрещено к приему в пищу в пост, а для чего есть исключения.

В пост запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молочные продукты, яйца. Что касается рыбы, то ее также нельзя включать в рацион за исключением всего одного дня — Вербного воскресенья, которое в этом году выпадает на 1 апреля. Кроме того, воздержаться стоит и от употребления сахара, соли и специй, жареного, сладкого и спиртного.

Легко постные рецепты можно найти в веганской кухне. Разрешены овощи, фрукты и каши. Но стоить помнить, что пост предполагает сдержанность во всем, и даже если еда постная, надо помнить о мере.

К тому же, священнослужители советуют учитывать свое состояние здоровья, деятельность и привычки питания, избегая строжайших запретов. Во время Великого поста пища должна быть простой, однако поддерживать физические силы человека.

Особое внимание стоит уделять духовному настрою, стоит воздержаться от сквернословия и дурных мыслей.

Великий пост начался 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля.