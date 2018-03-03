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Поврежденное здание в пригородах Дамаска

Минобороны России сообщили о случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

© REUTERS/ Bassam Khabieh
Новости
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В Минобороны также отметили, что в течение дня подписано соглашение о присоединении населенного пункта Бассале в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. В Сирии за сутки Россия в комиссии по перемирию зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – пять, Хомс – один, Дамаск – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Также сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились.

За сутки медицинскую помощь получили 67 человек.

В Минобороны также отметили, что в течение дня подписано соглашение о присоединении населенного пункта Бассале в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2427.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.




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