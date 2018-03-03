Анфиса Чехова стала свидетелем жесткой аварии в Сочи

По сообщению очевидцев, автомобили "Лада Приора" и "Лада Гранта" столкнулись лоб в лоб.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Известная российская телеведущая Анфиса Чехова стала свидетельницей жесткой аварии, произошедшей на трассе Сочи — Красная Поляна 2 марта. Телеведущая, которая оказалась в гуще событий, сняла на видео произошедшее и выложила на своей страничке в Instagram.

"Здесь какая-то зверская авария. Машины всмятку. Вон вытаскивают человека из машины. А нас не пускают. Мы стоим, ждем, и на все это любуемся", – прокомментировала она на видеозаписи.

Как сообщает аккаунт ДТП Сочи со ссылкой на очевидцев, автомобили "Лада Приора" и "Лада Гранта" столкнулись "лоб в лоб".

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Мар 2, 2018 в 11:58 PST

Очевидцы сообщают, что водитель который находился за рулем "Лады Гранты" скончался на месте. Водитель "Приоры" получил серьезные травмы, прибывшие медики оказывали ему экстренную помощь, говорится в сообщении.