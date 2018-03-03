Семейство медведей в Красной поляне вышло к людям

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Туристы горнолыжного курорта "Газпром Лаура" в Красной поляне стали очевидцами прогулки медведицы с двумя медвежатами недалеко от трасс, сообщает РИА Новости. Медведей в этих местах обычно встречают начиная с апреля, но в этом году выдалась теплая зима, что привело к изменению продолжительности спячки. Некоторые медведи в Кавказском биосферном заповеднике вообще не ложились спать.

© Sputnik. Александр Кряжев Лохматые найденыши: новорожденных медвежат нашли в Новой Москве

Биологи предполагают, что животных в спячке могли потревожить мигрирующие медведи с других территорий.

Одно из главных правил при встрече с медведицей, которая может быть довольно свирепой, защищая потомство – не пытайтесь к ней приблизиться, не в коем случае не делайте то, что может ее напугать.

Не стоит привлекать внимания медвежат – они очень любопытны и не боятся людей, но мать будет их защищать в любом случае. Двигайтесь медленно и сохраняйте спокойствие.