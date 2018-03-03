Две тысячи дел за 25 лет: военная прокуратура Абхазии отметила юбилей

Военная прокуратура Абхазии была образована решением Президиума Верховного Совета Абхазии в целях обеспечения порядка и дисциплины в вооруженных силах республики, 1 марта 1993 года.

На уходящей неделе ведомство отметило 25-летие со дня основания. О том, как создавалась военная прокуратура Абхазии, и какие резонансные дела расследуются военными прокурорами, читайте в материале Sputnik.

Становление органов военной прокуратуры происходило в тяжелые военные годы.

"Тогда время требовало оперативного реагирования на преступления и правонарушения, совершаемые военнослужащими, – рассказал военный прокурор Абхазии Адгур Агрба. – В тяжелые военные годы криминогенная ситуация возросла, в связи с этим было принято решение создать такое ведомство. В основном рассматривались вопросы, которые считались тяжкими или особо тяжкими. Зачастую это были умышленные преступления".

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Боеприпасы вывезены: Кишмария рассказал о ликвидации последствий взрыва в Приморском

Помимо исполнения своих прямых обязанностей, коллектив военной прокуратуры также участвовал и в боевых действиях.

"Первый военный прокурор – Владимир Кчач – небезызвестная личность в республике, герой Абхазии. Он и после войны длительное время занимал должность военного прокурора Абхазии", – констатировал Адгур Агрба.

За 25 лет существования ведомства, было рассмотрено много заявлений и жалоб.

"Поступают жалобы со стороны военнослужащих. Было расследовано более 2000 уголовных дел, – привел цифры Агрба. – Есть уголовные дела, которые имеют логическое завершение. Они направляются в военный суд для рассмотрения по существу".

Резонансные преступления

Среди расследуемых дел есть много громких.

"Совсем недавно, в августе 2017 года, как известно, на складе боеприпасов Министерства обороны прогремел взрыв. Это уголовное дело расследуется нами по настоящее время. Оно было возбуждено по 358 статье Уголовного кодекса. Погибли двое граждан Российской Федерации, которые на тот момент отдыхали в селе Приморское", – отметил военный прокурор.

В настоящее время по взрыву на складе боеприпасов Минобороны Абхазии, военной прокуратурой была направлена криминалистическая экспертиза в Россию.

"Это было сделано в виду того, что необходимых специалистов в Абхазии нет. Была направлена криминалистическая экспертиза, которая также охватывает и пожаротехническую экспертизу. Нами установлено, что до взрыва произошло возгорание на складе. Об этом говорят свидетели-очевидцы, которые были нами допрошены. И для установления причины, необходимо привлечь специалистов в области криминалистики, которых сегодня в Абхазии нет. Прошло уже несколько месяцев, как мы отправили соответствующую экспертизу в Россию через международное сотрудничество. Исходя из этого и исходя из того, что будут вовлечены специалисты, мы будем делать заключение", – пояснил военный Адгур Агрба.

© Sputnik Военная прокуратура Абхазии завела дело по факту взрыва боеприпасов

Другое резонансное дело, которое рассматривается военной прокуратурой – избиение гражданина Герхелия, в котором подозревались сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии.

"Настоящее уголовное дело действительно имело место в военной прокуратуре. Оно расследовалось нами. Но, кто являлся потерпевшим мы не смогли установить. Сам Герхелия неоднократно приглашался в военную прокуратуру для дачи показаний, но он потерпевшим себя не признал. Неоднократно дело возобновлялось, потом прекращалось. Однако в настоящее время дело находится на стадии прекращения, так как не была установлена связь между потерпевшим и подозреваемыми", – рассказал детали расследования военный прокурор.

Военной прокуратурой также рассматривалось и другое громкое дело, которое обрело международный масштаб.

"Это дело по факту убийства гражданина Грузии Гегия Отхозория. В этом деле обвинялся сотрудник СГБ Рашид Канджи-оглы. Военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье

"Умышленное убийство". Так как убийство имело место на сопредельной территории, а для того, чтобы установить вину и причастность в совершении данного преступления, нужно было получить все необходимые для этого материалы – улики, судебно-медицинскую экспертизу, доказательства и свидетельствования", – отметил Агрба.

В рамках четырехсторонних переговоров, военная прокуратура Абхазии обращалась к грузинской стороне с просьбой предоставить улики, акт судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дело об убийстве Гиглы Отхозория прекращено

"В первый раз материалы были представлены на грузинском языке, также была и судебно-медицинская экспертиза, однако не было перевода на русский язык и все документы были без печати и подписи. Такого рода материал приобщать к уголовному делу мы не могли, так как они не имеют юридической силы и не могут быть использованы в суде, как доказательство. В последствии мы еще неоднократно обращались к грузинской стороне, но они почему-то проигнорировали нашу просьбу. Учитывая все эти обстоятельства, приняли решение прекратить расследование", – пояснил военный прокурор.

Неосторожные преступления

Как он отметил, военнослужащие по контракту крайне редко попадают под следствие военной прокуратуры.

"Потому что они дисциплинированы в соответствии с уставом, со всеми требованиями. Это люди другой категории. Военнослужащие срочной службы, чаще всего попадают под следствие. На них чаще распространяется преступление, как самовольного оставления части, то есть дезертирство", – пояснил прокурор.

Офицеры же чаще всего совершают неосторожные преступления.

"Допустим, такие как дорожно-транспортные происшествия. В последнее время также участились преступления в виде незаконного приобретения и хранения наркотических препаратов. Но это имеет место не только в военной прокуратуре и среди военнослужащих. Сегодня это общая беда у нас в республике. Другие преступления, в отношение офицерского состава, бывают, но крайне редко", – резюмировал Адгур Агрба.