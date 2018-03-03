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В Космосе и на Луне: российские и китайские ученые наращивают сотрудничество

© AFP 2018/ Ye Aung Thu
Новости
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Соглашение о сотрудничестве главы "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрации подписали на международном форуме в Токио.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. В целях исследования Луны и дальнего космоса "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) намерены сотрудничать, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское космическое ведомство.

Соглашение стороны подписали на международном форуме по освоению космоса, который проходит в Токио.

Согласно договоренности взаимодействие в российском проекте по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" в 2022 году и китайской миссии посадки в область южного полюса Луны, запланированной на 2023 год.

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Под документом подписались генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и заместитель главы КНКА У Яньхуа.

Они также договорились создать совместный центр данных по лунным проектам и дальнему космосу, к которому при необходимости будут привлекать научные и промышленные компании из обеих стран.

В декабре прошлого года также вступило в силу соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством по исследованию космоса и созданию средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Также, в ноябре "Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы, которая включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов.




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