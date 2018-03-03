Без компромиссов: "Газпром" расторгает договор с украинским "Нафтогазом"

Киев обвинил "Газпром" в невыполнении вердикта Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков. Также Украина заявила, что в стране образовался дефицит газа, и ограничила его потребление.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Процедура расторжения контрактов между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" началась, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления российского холдинга Александр Медведев.

"И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — добавил он.

AP Photo/Sergei Chuzavkov В Украине ограничили потребление газа

Глава компании Алексей Миллер накануне сообщил, что "Газпром" вынужден пойти на расторжение контрактов после того, как Стокгольмский арбитраж принял решение по спору о поставках и транзите газа, которое нарушило баланс интересов сторон.

Миллер пояснил, что суд аргументировал решение в пользу "Нафтогаза" резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", — заявил глава "Газпрома".

Он отметил, что продолжение действия контрактов будет нецелесообразным и невыгодным.

"Газпром" и "Нафтогаз" судились по контрактам о поставках и транзите газа с 2014 года. Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации "Нафтогазу" за недопоставку газа через Украину.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований, и в итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. "Газпром" не согласился с этим решением. В четверг компания отказалась поставлять газ на Украину и заявила, что уже вернула "Нафтогазу" предоплату за март. Поводом для такого решения в "Газпроме" назвали отсутствие дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

Киев обвинил "Газпром" в невыполнении вердикта Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков. Также Украина заявила, что в стране образовался дефицит газа, и ограничила его потребление.