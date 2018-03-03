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Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина

Путин рассказал, каким будет ближайшее десятилетие

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (29)
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В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Его пришли поддержать более 130 тысяч человек.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил на митинге в "Лужниках", что в случае его победу, то ближайшее 10-летие пройдет под знаком ярких побед, сообщает РИА Новости.

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал Путин.

Путин также не обошел тему спорта и вспомнил о победе российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхеньяне. Вместе с олимпийцами и всеми собравшимися он исполнил на стадионе российский гимн.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Темы:
Выборы президента России 2018 (29)



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