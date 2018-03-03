Фигуристка Медведева раскрыла секрет, как россияне прятали триколор на Играх

Как пошутила Медведева, теперь "секрет странного белого шарфа раскрыт".

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Российская фигуристка Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании, рассказала, как спортсмены из России маскировали национальный триколор во время соревнований в Пхенчане, сообщает РИА Новости.

На видео, выложенном на странице фигуристки в Instagram, Медведева показала, что под белым шарфом олимпийской куртки скрывались цвета российского флага.

A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Mar 3, 2018 at 3:51am PST

"Ну что, друзья, мы прилетели на Родину, поэтому…Мы, наверное, давно мечтали это сделать", — говорит фигуристка.

Россияне участвовали в Олимпиаде в Пхенчане в статусе нейтральных спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил им любую демонстрацию государственной символики во время соревнований.