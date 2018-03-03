Неизвестный ранил себя у ограды Белого дома в США

По информации Секретной службы, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Неизвестный в субботу выстрелил в себя у ограды Белого дома в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США.

"Сотрудники Секретной службы задействованы в связи с сообщениями о человеке, который, предположительно, пострадал в результате огнестрельного ранения, причиненного себе у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

О других пострадавших не сообщается.

По данным пресс-службы Белого дома, об инциденте уже доложили президенту Дональду Трампу. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции во Флориде и собирается вернуться в Вашингтон только во второй половине дня в субботу.