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Здание Белого Дома в Вашингтоне

Неизвестный ранил себя у ограды Белого дома в США

© AFP 2018/ SAUL LOEB
Новости
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По информации Секретной службы, врачи оказывают помощь мужчине, который выстрелил в себя. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Неизвестный в субботу выстрелил в себя у ограды Белого дома в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США.

"Сотрудники Секретной службы задействованы в связи с сообщениями о человеке, который, предположительно, пострадал в результате огнестрельного ранения, причиненного себе у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

О других пострадавших не сообщается.

По данным пресс-службы Белого дома, об инциденте уже доложили президенту Дональду Трампу. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции во Флориде и собирается вернуться в Вашингтон только во второй половине дня в субботу.




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