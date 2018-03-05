В целях безопасности: закрыли Транскавказскую автомагистраль

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Из-за опасности схода снежных лавин Транскавказская магистраль закрыта, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"В связи со снегопадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с полуночи 4 марта до особого распоряжения", —уточнили в МЧС Южной Осетии.
Транскавказская магистраль — единственная дорога, которая проходит в высокогорье и связывает Южную Осетию с Россией.