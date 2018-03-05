12:31 05 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Транскавказская автомагистраль во время снегопада

В целях безопасности: закрыли Транскавказскую автомагистраль

© Фото: предоставлено очевидцем
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Единственную дорогу, соединяющую Южную Осетию и Россию, завалило снегом. Движение по трассе закрыто с полуночи.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Из-за опасности схода снежных лавин Транскавказская магистраль закрыта, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В связи со снегопадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с полуночи 4 марта до особого распоряжения", —уточнили в МЧС Южной Осетии.

Транскавказская магистраль — единственная дорога, которая проходит в высокогорье и связывает Южную Осетию с Россией. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Вручение бронзовой медали ОИ 2008 года борцу Базару Базаргуруеву
    Дождался

    Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.

  • Работа металлургического завода, архивное фото
    Нельзя потерять

    У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок из серии Волшебство воды иранского фотографа Бехнема Сахви. Профессиональный конкурс. Категория Спорт.
Финалисты конкурса 2018 Sony World Photography Awards
В США разгадали тайну загадочных огней в небе над Висконсином
Тайну "загадочных огней" в небе над Висконсином разгадали в США
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia