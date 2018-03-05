18:36 05 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Печать избирательных бюллетеней для выборов президента РФ

Россияне в Турции досрочно проголосовали на выборах президента

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента России 2018 (30)
38 0 0

Непосредственно в день выборов 18 марта избирательные участки откроются в посольстве России в Анкаре и генеральных консульствах Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента России состоялось в Турции в Мерсине 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирину Касимову.

Заседание ЦИК РФ
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
ЦИК обучит процессу выборов президента России в воинских частях за рубежом

Впервые принявшим участие в голосовании россиянам вручили памятные сувениры.

"Своим конституционным правом на досрочное голосование воспользовались российские граждане, прибывшие в Турцию для работы на площадке строительства первой в стране АЭС "Аккую", а также другие россияне, постоянно проживающие в Мерсине и Адане. Соотечественникам, впервые принявшим участие в голосовании, вручили памятные сувениры. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством", — сообщила Касимова.

Пресс-атташе российского посольства также сообщила, что следующие досрочные выборы запланированы на 9 марта в Дарыдже (провинция Коджаэли).

10 марта досрочное голосование пройдет в Аланье (провинция Анталья), затем в Кемере (провинция Анталья). 10-11 марта выборы состоятся в Бурсе, 12 марта в Эскишехире, затем 14-15 марта в Измире.

18 марта, в день выборов, участки откроются в посольстве России в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне (с 08:00 до 20:00).

Кандидатами на пост президента официально зарегистрированы восемь человек.

Темы:
Выборы президента России 2018 (30)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    День выборов

    Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

  • Лекарственные средства
    Раковый бюджет

    Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.

  • Клод Бланшмезон
    Балтийский демарш

    Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
Как на термальном источнике томаты выращивают
Абхазский "Лидер" с турецкими корнями: как на термальном источнике томаты выращивают
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia