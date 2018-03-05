Россияне в Турции досрочно проголосовали на выборах президента

Непосредственно в день выборов 18 марта избирательные участки откроются в посольстве России в Анкаре и генеральных консульствах Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента России состоялось в Турции в Мерсине 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирину Касимову.

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Впервые принявшим участие в голосовании россиянам вручили памятные сувениры.

"Своим конституционным правом на досрочное голосование воспользовались российские граждане, прибывшие в Турцию для работы на площадке строительства первой в стране АЭС "Аккую", а также другие россияне, постоянно проживающие в Мерсине и Адане. Соотечественникам, впервые принявшим участие в голосовании, вручили памятные сувениры. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством", — сообщила Касимова.

Пресс-атташе российского посольства также сообщила, что следующие досрочные выборы запланированы на 9 марта в Дарыдже (провинция Коджаэли).

10 марта досрочное голосование пройдет в Аланье (провинция Анталья), затем в Кемере (провинция Анталья). 10-11 марта выборы состоятся в Бурсе, 12 марта в Эскишехире, затем 14-15 марта в Измире.

18 марта, в день выборов, участки откроются в посольстве России в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне (с 08:00 до 20:00).

Кандидатами на пост президента официально зарегистрированы восемь человек.