Не лезьте в дом: Овсянников уверен в незаконности действий прокуратуры

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. О незаконной попытке осмотра дома сотрудниками городской прокуратуры заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает РИА Новости.

Овсянников предполагает, что основанием для проверки стало заявление одного из жителей города.

"Он (дом. — Прим. ред.) у меня указан в декларации. Но наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определенного села, видимо, жаждет его смотреть — спальни, комнаты, все остальное", — сказал Овсянников на аппаратном совещании в правительстве города.

Губернатор уверен, что осмотр помещения будет законным в случае совершения преступления.

"Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко (прокурор города. — Прим. ред.) и компания, а разбирайтесь с законами", — посоветовал губернатор.

Комментарием прокуратуры РИА Новости пока не располагает.