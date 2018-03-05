В Керченском проливе столкнулись российские "Андор" и "Хорс"

Столкнувшиеся в Керченском проливе российские сейнер и сухогруз получили незначительные повреждения. После ЧП они продолжили путь и достигли назначенного пункта.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Российские сухогруз и сейнер столкнулись в Керченском проливе, нет пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Столкновение произошло в ночь на понедельник, примерно в 0:30 мск.

В ведомстве сообщили, что сухогруз "Андор", зарегистрированный в порту Таганрога, вез груз пшеницы весом 3,3 тысячи тонн. Столкновение с черноморским сейнером "Хорс" (регистрация в порту Керчи), произошло на скорости шесть узлов. Известно, что "Андор" следовал к месту якорной стоянки в Керченском проливе.

"После столкновения "Андор" дошел до точки и стал на якорной стоянке, а "Хорс" проследовал в порт Керчь и рано утром ошвартовался к причалу Керченского судоремонтного завода", — рассказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что столкновение не связано с погодными условиями.

В Росморречфлоте добавили, что столкнувшиеся суда не получили никаких серьезных повреждений, мореходность не потеряна.

Также уточняется, что загрязнения окружающей среды нет. Причины ЧП выясняются.