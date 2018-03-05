23:24 05 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
5 марта Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н. Медоев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Республике Южная Осетия А.М. Елбакиева

Глава МИД Южной Осетии: между главами РЮО и Абхазии - высокий уровень доверия

© МИД РЮО
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

В Цхинвале состоялась встреча министра иностранных дел Южной Осетии с послом Абхазии в РЮО.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Южной Осетии Аланом Елбакиевым, глава МИД РЮО Дмитрий Медоев отметил положительную динамику межгосударственных отношений двух стран. Министр также подчеркнул, что между президентами республик сложился высокий уровень доверия, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о состоянии югоосетино-абхазских отношений, обсудили ряд вопросов двустороннего характера", — говорится в сообщении МИД.

Министр также рассказал о недавнем визите в Науру, где вместе с главой МИД Абхазии Дауром Кове принял участие в праздновании 50-летия независимости республики.

Представители местной общины Айво в Науру с главой МИД Абхазии Дауром Кове
© Facebook/Даур Кове
Наши в Науру: как проходит визит абхазской делегации

Елбакиев, в свою очередь, сообщил о предстоящих юбилейных датах в Абхазии — 25-летии образования министерства иностранных дел Абхазии, 10-летии признания независимости и установления дипломатических отношений с РФ и 25-летии победы абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Глава МИД РЮО добавил, что Южная Осетия также готовится отметить в этом году 10-летие признания независимости республики Российской Федерацией, а также 10-летие установления дипломатических отношений. Министр подчеркнул, что в августе 2018 года в республике отметят траурную дату — 10 лет со дня начала грузинской агрессии против Южной Осетии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    День выборов

    Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

  • Лекарственные средства
    Раковый бюджет

    Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.

  • Клод Бланшмезон
    Балтийский демарш

    Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
Как на термальном источнике томаты выращивают
Абхазский "Лидер" с турецкими корнями: как на термальном источнике томаты выращивают
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia