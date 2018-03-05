Глава МИД Южной Осетии: между главами РЮО и Абхазии - высокий уровень доверия

В Цхинвале состоялась встреча министра иностранных дел Южной Осетии с послом Абхазии в РЮО.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Южной Осетии Аланом Елбакиевым, глава МИД РЮО Дмитрий Медоев отметил положительную динамику межгосударственных отношений двух стран. Министр также подчеркнул, что между президентами республик сложился высокий уровень доверия, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о состоянии югоосетино-абхазских отношений, обсудили ряд вопросов двустороннего характера", — говорится в сообщении МИД.

Министр также рассказал о недавнем визите в Науру, где вместе с главой МИД Абхазии Дауром Кове принял участие в праздновании 50-летия независимости республики.

Елбакиев, в свою очередь, сообщил о предстоящих юбилейных датах в Абхазии — 25-летии образования министерства иностранных дел Абхазии, 10-летии признания независимости и установления дипломатических отношений с РФ и 25-летии победы абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Глава МИД РЮО добавил, что Южная Осетия также готовится отметить в этом году 10-летие признания независимости республики Российской Федерацией, а также 10-летие установления дипломатических отношений. Министр подчеркнул, что в августе 2018 года в республике отметят траурную дату — 10 лет со дня начала грузинской агрессии против Южной Осетии.