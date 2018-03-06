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Конгрессмен из США рассказал, от чего зависит отмена санкций против России

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Антироссийские санкции будут скорее всего отменены, если Россия прекратит "активность" в ряде областей, противоречащую интересам США, в противном случае ограничения продолжат действовать, заявил РИА Новости сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Сентар подчеркнул, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и "вмешательство" в выборы в США и в других странах.

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал он.

Белый Дом в Вашингтоне
© Sputnik. Владимир Федоренко
США продлили санкции против России на один год

Он также отметил, что США должны "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ.




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