Сало от тещи: незаконную посылку перехватили в исправительной колонии

Досматривая посылку для осужденного на десять лет лишения свободы, сотрудник отдела безопасности увидел вакуумную упаковку с салом.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Теща заключенного исправительной колонии в кузбасском Белово пыталась передать в куске сала мобильный телефон, гарнитуру и флеш-карту, но сотрудники колонии перехватили передачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в исправительной колонии №44 строгого режима для мужчин.

"Сотрудники ИК-44 предотвратили доставку запрещенных предметов в колонию. Посылку для осужденного с запрещенными для использования средствами сотовой связи заботливо "укомплектовала" теща", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, сотрудник отдела безопасности при досмотре увидел вакуумную упаковку с салом и, вскрыв ее и разрезав кусок деликатеса, внутри обнаружил сотовый телефон, флеш-карту и гарнитуру-наушники.

По данному факту проводится служебная проверка, составлены материалы о привлечении отправительницы посылки к административной ответственности.