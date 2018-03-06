11:27 06 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Премьера фильма Бориса Грачевского Крыша

Актер Гаркалин находится в состоянии средней тяжести

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Дочь артиста сообщила, что Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких".

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Советского и российского актера, народного артиста России Валерия Гаркалина после госпитализации перевели в отделение острых эндотоксикозов, он находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского.

"Он сейчас лежит в отделении острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести, температура вечером была 37, утром 36,6", — сообщила собеседница агентства во вторник.

Ранее сообщалось, что Гаркалин находится в общей реанимации в тяжелом состоянии. Дочь артиста Ника сообщила РИА Новости, что Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На минувшей неделе он был переведен из экстренной реанимации в общую.

Также СМИ сообщали, что 63-летнему Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Азербайджанская актриса и певица Фатима Абаскулиева
    В поисках поддержки

    Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая российского режиссера Марка Розовского в изнасиловании, ищет "товарищей по несчастью".

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Сауль Канело Альварес
    Допинговый нокаут

    Допинг-проба мексиканца Сауля "Канело" Альвареса дала положительный результат перед поединком с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    День выборов

    Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

  • Лекарственные средства
    Раковый бюджет

    Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.

  • Клод Бланшмезон
    Балтийский демарш

    Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Азербайджанская актриса и певица Фатима Абаскулиева
    В поисках поддержки

    Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая российского режиссера Марка Розовского в изнасиловании, ищет "товарищей по несчастью".

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
На коньках по Амстердаму
Жители Амстердама катаются на коньках по замерзшим каналам
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia