Таблетка от ядерной катастрофы: бельгийцев снабжают йодом

После аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Бельгийцам начали бесплатно выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы, сообщает РИА Новости. © Sputnik Иван Руднев Последствия взрыва всех ядерных реакторов: Земля станет необитаемой

Как сообщает Бельгийская фармацевтическая ассоциация, любой житель королевства может прийти в аптеку и попросить лекарство, которое поддержит организм при возможном радиационном поражении. Акция предусмотрена новым планом ядерной безопасности, который разработал министр внутренних дел страны Ян Ямбон.

Запас йода должен быть у тех, кто находится в радиусе сотни километров от АЭС. В сущности речь идет о всем населении королевства.

На территории королевства находятся семь ядерных реакторов, еще 25 расположены в соседних странах в радиусе 200 километров.

Самым серьезным ядерным ЧП до сих пор был выброс в атмосферу радиоактивного йода, который произошел в институте радиоэлементов в 2008 году в городе Флерюс. В прошлом году на бельгийских АЭС произошли семь незначительных инцидентов. Тем не менее, власти не исключают риск масштабного ядерной катастрофы.