Мошенника из Белоруссии поймали на границе с Абхазией

Россиянина, которого уже год разыскивает полиция Белоруссии, подозревают в мошенничестве - якобы он обманом выманил у приятеля около 500 тысяч рублей.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Гражданина России, которого почти год разыскивали следственные органы внутренних дел Беларуссии, задержали в Адлере на границе с Абхазией, сообщает Россия Кубань.

Пятидесятилетний мужчина пытался выехать за рубеж, но его задержали на паспортном контроле, выяснив, что россиянин находится в международном розыске.

Со слов предполагаемого преступника, в прошлом году против него завели уголовное дело в Бресте, по подозрению в мошенничестве — якобы он обманом выманил у приятеля около 500 тысяч рублей.

С выдвинутыми обвинениями мужчина не согласился и, несмотря на подписку о невыезде, вернулся в Россию. После этого его объявили в международный розыск.

Мужчину задержали и передали российским полицейским, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.