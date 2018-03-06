Пожизненное за попытку госпереворота: турецкий суд приговорил 65 офицеров

Восемнадцать офицеров приговорены к обычному пожизненному заключению, а сорок семь – к пожизненному заключению, которое предполагает более строгие условия содержания.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров военно-морских сил по обвинению в участии в попытке госпереворота в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

В феврале турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 64 преподавателей и курсантов военного училища сухопутных войск за участие в попытке госпереворота.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.