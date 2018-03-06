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Военно-транспортный самолет Ан-26 в небе над Камчаткой.

Российский транспортный самолет разбился в Сирии

© Sputnik. Виталий Аньков
Новости
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Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, все находившиеся на борту погибли.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26; по предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ во вторник.

"Шестого марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении.




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