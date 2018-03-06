22:11 06 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Передача машин скорой медицинской помощи Свердловской области

Стала известна судьба мужчины раненного ножом при нападении в Ростове

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

Мужчина в неадекватном состоянии бросался с ножом на прохожих на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Пострадавший мужчина в результате нападения был госпитализирован, его состоянию ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города Ростова-на-Дону.

О том, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на прохожих и ранил одного человека, во вторник сообщили в Росгвардии по Ростовской области. Прибывшая группа захвата обезвредила нападавшего, и был передан сотрудникам полиции.

"Пострадавший мужчина госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает", — сообщил источник.

В ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что нападавший в настоящее время находится в отделе полиции. Детали произошедшего выясняются.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • ОАО БелАЗ, архивное фото
    БеЛАЗ идет в прорыв

    Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    "Русским хакерам" назло

    Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Опередить Россию

    Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.

  • Заседание ЦИК РФ
    Все готово!

    Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

  • Пассажиры поезда Ташкент - Москва, прибывшего на Казанский вокзал, на платформе
    Поезд-мигрант

    До первого июля Узбекистан запустит новые поезда в Россию и Казахстан, где отмечается повышенный спрос на трудовых мигрантов из республики.

  • Пенсионерка, иллюстративное фото
    На пенсию как на работу

    Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку
Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку
Блокчейн и биткоин
Блокчейн и биткоин

Соцсети

Sputnikabkhazia