Стала известна судьба мужчины раненного ножом при нападении в Ростове

Мужчина в неадекватном состоянии бросался с ножом на прохожих на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Пострадавший мужчина в результате нападения был госпитализирован, его состоянию ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города Ростова-на-Дону.

О том, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на прохожих и ранил одного человека, во вторник сообщили в Росгвардии по Ростовской области. Прибывшая группа захвата обезвредила нападавшего, и был передан сотрудникам полиции.

"Пострадавший мужчина госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает", — сообщил источник.

В ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что нападавший в настоящее время находится в отделе полиции. Детали произошедшего выясняются.