МИД Абхазии выразил соболезнование МИД России в связи с авиакатастрофой

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта. По данным ведомства, на борту находились российские военные — 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

СУХУМ, 7 мар — Spuitnik. МИД Абхазии выразил соболезнование Министерству иностранных дел России в связи авиакатастрофой, сообщается на официальном сайте абхазского дипломатического ведомства.

© Sputnik. Виталий Аньков Российский транспортный самолет разбился в Сирии

"В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с чувством глубокой скорби восприняли известие о крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, на борту которого находились военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Эта ужасная трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей Абхазии", – говорится в письме.

Министерство иностранных дел Абхазии также выразило соболезнование родным и близким погибших в военном самолете.