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Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС

Путин рассказал, как Вашингтон солгал при перевороте на Украине

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Владимир Путин считает, что фактически Америка своими руками совершила переворот в Украине, поэтому вынуждена была поддерживать сегодняшнюю киевскую власть.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. США "грубо и нагло" обманули Россию перед переворотом на Украине, заявил Владимир Путин.

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"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот.

"Ну, хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть — "они загнали себя в угол".

Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было", — добавил он.

Разочарован не в Трампе, а в системе

При этом Путин отметил, что не разочаровался в президенте США Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы.

"У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает", — подчеркнул глава государства.

При этом американская система непредсказуема, что усложняет взаимодействие с ней, добавил Путин.




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