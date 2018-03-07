Заблокировать на полвека: жительница Китая не знает, что делать со своим iPhone

Китаянка выразила опасения, что не доживет до того момента, когда гаджет предоставит ей новую возможность ввести пароль.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Играя с телефоном матери, двухлетний мальчик случайно заблокировал iPhone на 48 лет. Жительница Шанхая не знает, что делать.

Единственный способ активировать смартфон – это полностью его отформатировать, потеряв все контакты, сообщает Вести.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Мать дала ребенку посмотреть мультики на своем iPhone и отправилась по делам. Когда женщина вернулась, на экране телефона красовалась надпись: "iPhone отключен. Попробуйте еще раз через 25 114 984 минуты". Это 47 лет, 9 месяцев, 12 дней, 5 часов и 3 минуты.

Китаянка выразила опасения, что не доживет до того момента, когда гаджет предоставит ей новую возможность ввести пароль.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Пользователи обнаружили символ, выводящий из сторя iPhone

"Моему сыну в тот момент будет 50 лет", — заявила женщина.

Как ребенку удалось так все испортить? Во время просмотра мультфильмов он куда-то нажал, и смартфон попросил ввести пароль. Тогда мальчик несколько раз очень быстро нажал случайную комбинацию цифр. По всей видимости, этот процесс увлек ребенка настолько, что он посвятил вводу пароля более часа. Это и ввело гаджет в ступор.

В мастерской хозяйке телефона объяснили, что единственный способ вернуть к нему доступ – полностью перепрошить. Китаянка пока раздумывает, стоит ли на это решаться.