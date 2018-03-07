Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о медстраховании

В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС, главное требование – наличие российского загранпаспорта.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о соглашении между Россией и Абхазией, согласно которому постоянно проживающие в Абхазии россияне смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

© Sputnik. Тарас Литвиненко Полисы обязательного медицинского страхования будут выдавать в Абхазии

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.

"Ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательно медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ, подписанное в городе Пицунде (Республика Абхазия) 8 августа 2017 года", — говорится в документе.

Согласно документу, орган исполнительной власти Краснодарского края будет выполнять функции по организации оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях РФ в системе ОМС РФ российским гражданам, постоянно проживающим в Абхазии.

Заключение соглашения направлено на выполнение международных обязательств, взятых Россией при подписании договора в Пицунде (Абхазия) 8 августа 2017 года.