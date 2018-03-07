Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о медстраховании

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о соглашении между Россией и Абхазией, согласно которому постоянно проживающие в Абхазии россияне смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.
"Ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательно медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ, подписанное в городе Пицунде (Республика Абхазия) 8 августа 2017 года", — говорится в документе.
Согласно документу, орган исполнительной власти Краснодарского края будет выполнять функции по организации оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях РФ в системе ОМС РФ российским гражданам, постоянно проживающим в Абхазии.
Заключение соглашения направлено на выполнение международных обязательств, взятых Россией при подписании договора в Пицунде (Абхазия) 8 августа 2017 года.