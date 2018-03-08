14:48 08 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Актер Арнольд Шварценеггер, фото из архива

Шварценеггер открыл тайну шестого "Терминатора"

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Актер не раз заявлял, что не хочет больше играть "Терминатора", однако, к удовольствию фанатов, регулярно нарушал это обещание.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. Стало известно, когда начнутся съемки шестого "Терминатора" — голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал, когда намерен приступить к работе над новой частью культового фильма "Терминатор", сообщается на сайте поклонников Шварценеггера.

Начало производства фильма было запланировано на конец марта, но по словам актера, его отложили на несколько месяцев.

"Мы начинаем снимать Терминатор-6 в июне и продолжим до середины октября. Я с нетерпением жду возвращения в модель T-800. Это будет здорово — поработать с Тимом Миллером и Джеймсом Камероном, который будет контролировать процесс съемок", — сказал Шварценеггер своим фанам.

Шварценеггер не раз заявлял, что не хочет больше играть "Терминатора", однако, к удовольствию фанатов, регулярно нарушал это обещание.

Будущий "Терминатор" станет продолжением кинотрилогии "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис". Премьера шестой киноленты предположительно состоится в июле 2019 года.

Также известно, что роль Сары Коннор вновь сыграет Линда Хэмилтон.

Фильм "Терминатор" вышел в прокат 26 октября 1984 года. При скромном бюджете многократно окупился: сборы в мире составили 42 миллиона долларов. Благодаря фильму слово "терминатор" превратилось в нарицательное, а фраза Арнольда Шварценеггера "I'll be back" вошла в число самых известных киноцитат.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прекрасны во всем: выдающиеся абхазские женщины
Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Все женщины прекрасны: Путин поздравляет с 8 марта
Какие цветы дарить женщинам на 8 Марта
Язык цветов: какие дарить женщинам на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia