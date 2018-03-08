Госдеп США за жесткую позицию: Волкер предложил санкции за поездки в Крым

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предложил ужесточить последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. За посещение Крыма спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предложил ввести санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Укринформ.

Волкер заявил, что проблемы с полуостровом "идентичны" ситуации с Донбассом, а единственное различие — "отсутствие регулярных боевых действий". Он также считает, что Вашингтон должен усилить меры в отношении России.

"Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", — заявил Волкер.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, но временно оккупированной. Москва неоднократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.