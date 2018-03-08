18:47 08 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
USS Oak Hill (lsd-51). Архивное фото

Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря

CC0 / U.S. Naval Forces Europe / USS Oak Hill (LSD 51)
Новости
Получить короткую ссылку
31 0 0

Военные суда США регулярно входят в Черное море для повышения боевой слаженности вооруженных сил США и Турции, на что в России реагируют отрицательно и называют провокацией.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. В сопровождении кораблей береговой охраны американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных судов через Босфор.

Судно USS Oak Hill направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.Об этом ранее сообщило командование шестого флота ВМС США.

Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
© Sputnik. Денис Петров
Политолог: США нашли причину военного присутствия в Черном море

Американские военные уточнили — маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

Военные суда США регулярно входят в Черное море. В частности, в середине февраля эсминцы "Карни" и "Росс", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в акваторию моря. В дальнейшем СМИ сообщили, что США испытали в Черном море новую боевую электронику.

СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне рассказали, что Вашингтон усилил присутствие в регионе, чтобы "противостоять наращиванию российских сил".

Вместе с тем, в России отрицательно реагируют на активность американских военно-морских сил в Черном море. Посол России в США Анатолий Антонов назвал ее "провокационной".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прекрасны во всем: выдающиеся абхазские женщины
Арарат Кещян поздравил девушек с 8 марта
Что важного советует Арарат Кещян самым нежным и красивым
Какие цветы дарить женщинам на 8 Марта
Язык цветов: какие дарить женщинам на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia