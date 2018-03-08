Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря

Военные суда США регулярно входят в Черное море для повышения боевой слаженности вооруженных сил США и Турции, на что в России реагируют отрицательно и называют провокацией.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. В сопровождении кораблей береговой охраны американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных судов через Босфор.

Судно USS Oak Hill направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.Об этом ранее сообщило командование шестого флота ВМС США.

© Sputnik. Денис Петров Политолог: США нашли причину военного присутствия в Черном море

Американские военные уточнили — маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

Военные суда США регулярно входят в Черное море. В частности, в середине февраля эсминцы "Карни" и "Росс", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в акваторию моря. В дальнейшем СМИ сообщили, что США испытали в Черном море новую боевую электронику.

СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне рассказали, что Вашингтон усилил присутствие в регионе, чтобы "противостоять наращиванию российских сил".

Вместе с тем, в России отрицательно реагируют на активность американских военно-морских сил в Черном море. Посол России в США Анатолий Антонов назвал ее "провокационной".