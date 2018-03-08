Более семи тысяч человек пришли попрощаться с Давидом Астори

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. Порядка 7000 тысяч фанатов пришли сегодня на площадь Санта-Кроче попрощаться с капитаном "Фиорентины", футболистом сборной Италии Давидом Астори, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Football Italia.

Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.

Помимо болельщиков на церемонию во Флоренции приехали футболисты и главный тренер туринского "Ювентуса", главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, которые были встречены болельщиками "Фиорентины" аплодисментами.

Публикация от Fanatism Territory (@ultrasmentality) Мар 8, 2018 в 4:47 PST

Звезды мирового футбола выражают свои соболезнования семье Астори. Так легендарный Джанлуиджи Буффон пишет в своем Instagram аккаунте:

"Прощай, дорогой Асто. Я редко публично выражаю свои чувства о человеке, потому что всегда трепетно к ним отношусь. Сейчас я чувствую необходимость отойти от правил. У тебя есть молодая жена и семья. Твоя маленькая дочь заслуживает знать, что ее папа был хорошим человеком. Ты был лучшим представителем старомодного мира. Ты был одним из лучших спортсменов, против которых я когда-либо играл. Покойся с миром. Твой сумасшедший Джиджи".

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) Мар 4, 2018 в 4:41 PST

Ранее было принято решение, что все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о футболисте "Фиорентины".