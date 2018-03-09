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Назван витамин, способный защитить от рака

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Предметом анализа стали образцы крови и анкетные данные — рацион, образ жизни, историю онкозаболеваний в семье — более 33 тысяч японцев в возрасте 40-69 лет, наблюдение за которыми велось свыше 16 лет.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Высокое содержание витамина D в организме может препятствовать развитию онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Eurekalert.

Международная группа ученых установила, с учетом таких факторов, как возраст, вес, степень физической активности и отношение к курению и употреблению алкоголя, что высокая концентрация витамина D на 20% снижает риск заболеть раком. Это касается как женщин, так и мужчин.

Предметом анализа стали образцы крови и анкетные данные — рацион, образ жизни, историю онкозаболеваний в семье — более 33 тысяч японцев в возрасте 40-69 лет, наблюдение за которыми велось свыше 16 лет.

Высокий уровень вещества в крови также связан с пониженной (на 30-50%) вероятностью заболевания раком печени, причем связь в данном случае оказалась более крепкой в мужской группе участников исследования.

Авторы научного труда уверены, что полученные результаты подтверждают тезис о том, что витамин D защищает от рака. Однако, по их мнению, нельзя исключать, что при концентрации вещества ниже определенного уровня может не быть никакого дополнительного эффекта. Ученые также делают оговорку, что на итоговый результат могли повлиять неучтенные факторы. Сильными сторонами своего исследования авторы называют большую выборку, длинный период наблюдения за участниками и большой объем информации по анализам крови.




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