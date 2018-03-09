Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Глава США Дональд Трамп согласился, чтобы встреча с Ким Чен Ыном состоялась до мая, об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен после переговоров с главой Белого дома, в ходе которых он передал ему послание от лидера Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

Южная Корея и США настроены оптимистично насчет разрешения проблемы КНДР, заявил Чон Ый Ен. При этом он отметил, что на КНДР продолжат оказывать давление, пока Пхеньян "не воплотит свои слова в конкретные дела".

"Республика Корея вместе с США, Японией и многими партнерами по всему миру остаются полностью и решительно приверженными полной денуклеаризации Корейского полуострова", — добавил он.

© REUTERS/ Joshua Roberts США ввели самый крупный пакет санкций против КНДР

В то же время Чон Ый Ен сообщил, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с ним выразил готовность к денуклеаризации Северной Кореи. "Я сказал президенту (США Дональду) Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний", — рассказал чиновник.

Представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном.

"Он (Трамп) примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться", — говорится в заявлении Сандерс.