Миллиарды евро пропали с замороженных счетов Каддафи в Бельгии

Как сообщила прокуратура Бельгии, на четырех открытых счетах банка осталось около 5 миллиардов евро. Всего на счетах находились 16 миллиардов евро.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Замороженные по решению ООН в 2001 году ливийские счета оскуднели на более чем 10 миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Vif. Авторизация на размораживание не согласовывалась с министерством финансов Бельгии, как отмечается в бельгийских СМИ.

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Как пишет издание, более 10 миллиардов евро "таинственным" образом исчезли со счетов банка Euroclear между 2013 и 2017 годами. По данным других бельгийских СМИ, эти счета контролировали приближенные свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

После свержения и убийства Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При поддержке ООН был сформирован кабинет правительства национального единства.