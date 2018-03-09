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Здание Пентагона

Американский генерал заявил, что подлодки США способны уничтожить Россию

© flickr.com/ David B. Gleason
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Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых вооружениях.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. США готовы ответить на все угрозы и любую атаку со стороны России, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik. Сергей Пивоваров
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"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — отметил Хайтен.

Генерал уверен, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — заключил он.

В новой "Национальной оборонной стратегии" США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".




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