Зимняя Паралимпиада открылась в Пхенчхане

Паралимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 18 марта, борьбу за 80 комплектов наград поведут 567 атлетов, представляющие 48 национальных паралимпийских комитетов.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Торжественное открытие XII зимних Паралимпийских игр состоялось в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

Слоган Паралимпийских игр-2018 "Страсть движет нами", по замыслу организаторов, подчеркивает, что чистые помыслы людей позволяют создать единый мир, в котором не существует притеснения по каким-либо признакам.

Российские паралимпийцы допущены до участия в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

В соревнованиях в Пхенчхане примут участие 30 российских паралимпийцев, а также шесть ведущих.