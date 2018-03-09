Эксперт "Касперского": хакеры из Fancy Bear замечены на Востоке

Известные Sofacy — не единственная шпионская кибергруппа, активная в странах Востока, также были замечены случаи, когда с хакерами из Sofacy конкурировали русскоязычная Turla, китайскоязычные хакеры Danti и англоязычная группировка Lamberts.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Русскоязычная группировка хакеров Sofacy (Fancy Bear, APT28) начала атаковать военные и дипломатические ведомства стран Востока, заявил ведущий антивирусный эксперт производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" Курт Баумгартнер на Security Analyst Summit, сообщает РИА Новости.

Среди атакуемых стран, по его словам, Армения, Турция, Казахстан, Таджикистан, Афганистан, Монголия, Китай и Япония.

Группу Fancy Bear подозревают в серии кибератак в последние годы на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. Наиболее известным из таких обвинений стало обвинение во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию властей РФ. Никаких доказательств последнего представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.