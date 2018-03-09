21:24 09 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве.

Эксперт "Касперского": хакеры из Fancy Bear замечены на Востоке

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
0 0 0

Известные Sofacy — не единственная шпионская кибергруппа, активная в странах Востока, также были замечены случаи, когда с хакерами из Sofacy конкурировали русскоязычная Turla, китайскоязычные хакеры Danti и англоязычная группировка Lamberts.

СУХУМ, 9 мар — Sputnik. Русскоязычная группировка хакеров Sofacy (Fancy Bear, APT28) начала атаковать военные и дипломатические ведомства стран Востока, заявил ведущий антивирусный эксперт производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" Курт Баумгартнер на Security Analyst Summit, сообщает РИА Новости.

Среди атакуемых стран, по его словам, Армения, Турция, Казахстан, Таджикистан, Афганистан, Монголия, Китай и Япония.

Группу Fancy Bear подозревают в серии кибератак в последние годы на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. Наиболее известным из таких обвинений стало обвинение во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию властей РФ. Никаких доказательств последнего представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
Баритон, бас, тенор: оперный концерт в РУСДРАМе
3Д-модели эмбрионов предлагают будущим родителям в Уфе
Будущим родителям показывают, как выглядят 3Д-модели эмбрионов
Какие цветы дарить женщинам на 8 Марта
Язык цветов: какие дарить женщинам на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia