Журналистка NBC назвала Путина самым умным человеком в любой компании

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин дал интервью ведущей NBC Мегин Келли, после которого журналистка заявила, что "перемудрить" Путина невозможно, но можно попробовать атаковать его с фактами в руках, сообщает РИА Новости.

Келли поделилась впечатлениями после общения с российским лидером в эфире NBC.

"Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться", — рассказала ведущая NBC.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".