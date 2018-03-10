Счастливый Месси: аргентинский бомбардир стал трижды отцом

Сын Чиро стал третьим ребенком в семье Лионеля и Антонеллы, также у них есть сыновья Тиаго (2012 года рождения) и Матео (2015).

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил рождение третьего сына Чиро, об этом он написал на своей официальной странице в Facebook, сообщает Р-Спорт.

"Добро пожаловать, Чиро! Я благодарю бога за то, что все прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя отлично. Мы очень счастливы", — написал 30-летний нападающий.

Ранее "Барселона" сообщила, что Месси пропустит субботнюю выездную встречу 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги" по личным причинам, а испанские СМИ опубликовали информацию, что футболист взял отгул из-за родов.