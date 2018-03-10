Трамп назвал Китай полезным

Американский и китайский лидеры провели телефонный разговор, основной темой которого стала предстоящая встреча Трампа с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп после разговора с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что "Китай продолжает быть полезным", сообщает РИА Новости.

Американский и китайский лидеры приветствовали диалог США-КНДР и обязались продолжать давление и санкции до принятия Пхеньяном конкретных шагов.

"Китайский лидер Си Цзиньпин и я подробно обсудили встречу с Ким Чен Ыном. Си сказал мне, что он ценит, что США работают на тем, чтобы решить проблему дипломатическим путем, а не прибегает к опасной альтернативе. Китай продолжает быть полезным", — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.