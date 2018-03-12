На Земле впервые нашли алмазы с космическим льдом внутри

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Группа исследователей из Университета Невады, США, обнаружила уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Science.

Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются в лабораторных условиях.

Ученые случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда исследователи просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.