Есть еще "порох": абхазские ветераны баскетбола стали первыми в Казани

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Баскетбольная команда "Сухум" стала победителем турнира "Живее всех живых", который проходил в Татарстане, сообщил корреспонденту Sputnik тренер команды Сергей Сущенко.
"Турнир проводится для ветеранов баскетбола, в нем принимают участие победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Традиционно, в соревнованиях было четыре команды, в прошлом году мы впервые попали в эту четверку, проиграли и заняли последнюю четвертую строчку", — рассказал тренер.
Однако с тех пор абхазская команда набралась опыта, приняв участие в чемпионате Европы среди ветеранов, который проводился в Сантандере.
"Команда постоянно тренировалась, готовясь к различным турнирам, и набрала необходимые физические кондиции. Турнир в Казани считаю одним из важнейших для подготовки Чемпионата Европы, который состоится в Хорватии в июне", — подчеркнул Сущенко.
В баскетбольном турнире в Казани принимали такие знаменитые баскетболисты, как Александр Щербаков, Юрий Голубев, Александр Смирнов, Александр Солнышкин, Дмитрий Швецов.
"Это все звезды, которые были лидерами в своих клубах и в сборной Советского Союза, они сейчас играют в ветеранском спорте", — отметил стренер БК "Сухум".
Сергей Сущенко выразил надежду на то, что его команда сможет выступить на чемпионате Европы в Хорватии.
В социальной сети на страничке в facebook спортсмены делятся фотографиями.
"Думаю, что с помощью спонсоров и нашего правительства мы сможем дальше участвовать в этих мероприятиях, потому что надо показать всему миру, что в Абхазии баскетбол существует, и что мы еще живы", — заметил он.
В первой игре абхазские баскетболисты встречались с серебряными призерами чемпионата Европы среди ветеранов команды "Mercury" из Екатеринбурга.
"Мы выступили на высочайшем уровне, обыграли команду из Екатеринбурга с разницей в пять очков", — сказал он.
Во второй день турнира команда "Сухум" встретилась на баскетбольной площадке с чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр среди ветеранов, командой “KFU Kazan” из Казани.
"Мы им дали бой, мы превзошли их на 29 очков", — отметил Сущенко.
Финальную игру турнира баскетболисты из Абхазии провели с командой из города Уфа, у которой "Сухум" выиграл с разницей в 20 очков. Сергей Сущенко отметил, что вся команда была сплочена и нацелена на победу, что и позволило успешно выступить на турнире.