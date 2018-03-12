Есть еще "порох": абхазские ветераны баскетбола стали первыми в Казани

Баскетбольный турнир среди ветеранов "Живее всех живых" проходил в столице Татарстана с 9 по 11 марта.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Баскетбольная команда "Сухум" стала победителем турнира "Живее всех живых", который проходил в Татарстане, сообщил корреспонденту Sputnik тренер команды Сергей Сущенко.

"Турнир проводится для ветеранов баскетбола, в нем принимают участие победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Традиционно, в соревнованиях было четыре команды, в прошлом году мы впервые попали в эту четверку, проиграли и заняли последнюю четвертую строчку", — рассказал тренер.

Однако с тех пор абхазская команда набралась опыта, приняв участие в чемпионате Европы среди ветеранов, который проводился в Сантандере.

"Команда постоянно тренировалась, готовясь к различным турнирам, и набрала необходимые физические кондиции. Турнир в Казани считаю одним из важнейших для подготовки Чемпионата Европы, который состоится в Хорватии в июне", — подчеркнул Сущенко.

В баскетбольном турнире в Казани принимали такие знаменитые баскетболисты, как Александр Щербаков, Юрий Голубев, Александр Смирнов, Александр Солнышкин, Дмитрий Швецов.

"Это все звезды, которые были лидерами в своих клубах и в сборной Советского Союза, они сейчас играют в ветеранском спорте", — отметил стренер БК "Сухум".

Сергей Сущенко выразил надежду на то, что его команда сможет выступить на чемпионате Европы в Хорватии.

В социальной сети на страничке в facebook спортсмены делятся фотографиями.

"Думаю, что с помощью спонсоров и нашего правительства мы сможем дальше участвовать в этих мероприятиях, потому что надо показать всему миру, что в Абхазии баскетбол существует, и что мы еще живы", — заметил он.

В первой игре абхазские баскетболисты встречались с серебряными призерами чемпионата Европы среди ветеранов команды "Mercury" из Екатеринбурга.

"Мы выступили на высочайшем уровне, обыграли команду из Екатеринбурга с разницей в пять очков", — сказал он.

Во второй день турнира команда "Сухум" встретилась на баскетбольной площадке с чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр среди ветеранов, командой “KFU Kazan” из Казани.

"Мы им дали бой, мы превзошли их на 29 очков", — отметил Сущенко.

Финальную игру турнира баскетболисты из Абхазии провели с командой из города Уфа, у которой "Сухум" выиграл с разницей в 20 очков. Сергей Сущенко отметил, что вся команда была сплочена и нацелена на победу, что и позволило успешно выступить на турнире.