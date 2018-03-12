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Паралимпиада 2018. Лыжные гонки. Женщины. 15 км

"Своя" гонка: российские и украинская лыжницы в тройке призеров на Паралимпиаде

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Золотую медаль завоевала россиянка Екатерина Румянцева в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок. Для российской сборной это золото стало третьим на Паралимпиаде в Пхенчхане.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Российская спортсменка Румянцева преодолела дистанцию за 49 минут 37,6 секунды, сообщает РИА Новости.

Серебро досталось россиянке – Анне Милениной (отставание – 1 минута 18,0 секунды). Тройку призеров замкнула украинка Людмила Ляшенко (+1.29,0).

Екатерина Румянцева заявила, что старалась никому не отдать победу в своей коронной лыжной гонке. 

"Выходила сегодня на гонку с обычным настроем – вышла и все. Старалась сегодня на всех отсечках не уступать никому. Это "моя" гонка, она еще с 2015 года "моя". Я тогда стала третьей на чемпионате мира. У меня тогда еще ни опыта, ничего не было. Просто упорством брала, и все! Ани, правда, тогда не было – она была в декретном отпуске, а так, может, дала бы мне жару", — сказала Румянцева журналистам.

Российские спортсмены
© Sputnik. Григорий Сысоев
Зимняя Паралимпиада открылась в Пхенчхане

Российские паралимпийцы в первый день зимних Игр в южнокорейском Пхенчхане завоевали три медали – две золотые и одну серебряную. Награды завоевали Екатерина Румянцева, Михалина Лысова и Анна Миленина.

Международный паралимпийский комитет к играм в Пхенчхане допустил российских лыжниц и биатлонисток. Сборная допущена до участия в квалификационных соревнованиях Паралимпиады в нейтральном статусе. 

На Игры-2018 отправилась сугубо женская команда по лыжным гонкам и биатлону, для мужчин не осталось квот — места в соревнованиях уже были заняты.




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