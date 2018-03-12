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Эксперт: Грузия на полпути к строительству натовских баз

ARMEND NIMANI / AFP
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воспользовался недавним заявлением Владимира Путина, чтобы вернуться к теме размещения на территории страны контингента НАТО, считает политолог Надана Фридрихсон.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Находясь с рабочим визитом в Бельгии, президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к участникам международного Брюссельского форума, заявив, что разделять российско-украинский, российско-грузинский конфликты и российско-молдавские проблемы нельзя, иначе "мы теряем общее понимание российской политики".

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Маргвелашвили уверен, что некоторое время назад Россия заняла "вполне четкую позицию, которая была политикой возобновления холодной войны". Президент Грузии заявил, что "сейчас Россия планирует стать контролирующей силой в странах-соседях, силой, которая при любой возможности отреагирует оружием".

"Я так понимаю, что в этом заявлении президента Грузии содержится отсыл к тексту послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Понятно, что заявление Путина и презентация российского оружия вызвала шок, недоумение у очень многих стран. Мы видели, что Соединенные Штаты Америки реагировали довольно нервно, там шел поток довольно странных заявлений, европейские страны тоже. В этом смысле Грузия среагировала в типичной для себя манере. Не стоит забывать, что на территории этой страны в свое время обещали разместить натовский контингент. Этот проект так и не состоялся, но для Тбилиси это был бы крайне важный шаг", — считает политолог Надана Фридрихсон.

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Политолог говорит, что когда появляется заявление, которое повергает в шок даже Вашингтон, Тбилиси не упускает возможности напомнить о себе. Цель: заявить, что настало время реализовать проект с НАТО.
"Грузия для альянса играет крайне важную географическую роль. Да и Владимир Путин в свое время об этом говорил, что Россия не позволит, чтобы американские системы ПРО стояли в Грузии. Именно потому, что для нас это прямая угроза. Но сейчас, когда Владимир Путин сделал громкое заявление, и некоторые представители западного мира думают, что с ним делать, Грузия вовремя напоминает о себе и своей роли на Южном Кавказе", — считает политолог.     

Фридрихсон полагает, что это типичная для Тбилиси риторика, поскольку Грузия ориентируется на своих западных партнеров, и она может меняться в зависимости от того, что говорят на Западе.

"Очевидно одно — Грузия явно не собирается набиваться в клуб друзей России при нынешней власти, и подобные высказывания давно стали нормой", — подытожила Надана Фридрихсон.




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