Эксперт: Грузия на полпути к строительству натовских баз

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Находясь с рабочим визитом в Бельгии, президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к участникам международного Брюссельского форума, заявив, что разделять российско-украинский, российско-грузинский конфликты и российско-молдавские проблемы нельзя, иначе "мы теряем общее понимание российской политики".
Маргвелашвили уверен, что некоторое время назад Россия заняла "вполне четкую позицию, которая была политикой возобновления холодной войны". Президент Грузии заявил, что "сейчас Россия планирует стать контролирующей силой в странах-соседях, силой, которая при любой возможности отреагирует оружием".
"Я так понимаю, что в этом заявлении президента Грузии содержится отсыл к тексту послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Понятно, что заявление Путина и презентация российского оружия вызвала шок, недоумение у очень многих стран. Мы видели, что Соединенные Штаты Америки реагировали довольно нервно, там шел поток довольно странных заявлений, европейские страны тоже. В этом смысле Грузия среагировала в типичной для себя манере. Не стоит забывать, что на территории этой страны в свое время обещали разместить натовский контингент. Этот проект так и не состоялся, но для Тбилиси это был бы крайне важный шаг", — считает политолог Надана Фридрихсон.
Политолог говорит, что когда появляется заявление, которое повергает в шок даже Вашингтон, Тбилиси не упускает возможности напомнить о себе. Цель: заявить, что настало время реализовать проект с НАТО.
"Грузия для альянса играет крайне важную географическую роль. Да и Владимир Путин в свое время об этом говорил, что Россия не позволит, чтобы американские системы ПРО стояли в Грузии. Именно потому, что для нас это прямая угроза. Но сейчас, когда Владимир Путин сделал громкое заявление, и некоторые представители западного мира думают, что с ним делать, Грузия вовремя напоминает о себе и своей роли на Южном Кавказе", — считает политолог.
Фридрихсон полагает, что это типичная для Тбилиси риторика, поскольку Грузия ориентируется на своих западных партнеров, и она может меняться в зависимости от того, что говорят на Западе.
"Очевидно одно — Грузия явно не собирается набиваться в клуб друзей России при нынешней власти, и подобные высказывания давно стали нормой", — подытожила Надана Фридрихсон.